Хоккеисты "Виннипега" набросились на Евгения Малкина за силовой прием

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Массовая потасовка игроков произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел из-за того, что российский нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин применил силовой прием против капитана "Джетс" Блэйка Уилера и попал ему в голову.

Одноклубник Уилера набросился на россиянина, а затем к драке присоединились и другие игроки обеих команд. Хоккеистов разняли судьи.

За атаку игрока, не владеющего шайбой, а также за драку российского нападающего "Питтсбурга" удалили на четыре минуты. Однако на ход игры это не повлияло – матч завершился победой его команды со счетом 4:3. Малкина принес команде гол и результативную передачу.