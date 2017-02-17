Белорусский журналист сдержал слово и съел номер своей газеты

Фото: кадр из Youtube.com

Белорусский журналист сдержал слово и съел номер своего издания, сообщается на сайте издания "Прессбол", сотрудником которого он является.

Год назад хоккейный обозреватель Вячеслав Федоренков пообещал съесть газету, если минский клуб "Динамо" пробьется в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.

В четверг клуб "Динамо" добился очередной победы, поднявшись на 5-е место таблицы Западной конференции, и досрочно вышел в плей-офф.

Журналист исполнил свое обещание после завершения матча "Динамо" – "Нефтехимик". А своим коллегам он посоветовал не следовать его примеру и не заключать подобных пари.