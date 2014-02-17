Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 16:25

Спорт

Сборная России по хоккею сыграет с Норвегией 18 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Матч между хоккейными сборными России и Норвегии, в котором определится участник четвертьфинала Олимпиады, пройдет 18 февраля в 16.30, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Остальные матчи вторника начнутся в следующее время: Словения - Австрия в 12.00; Швейцария - Латвия в 21.00; Чехия - Словакия в 21.00.

Напомним, что напрямую в четвертьфинал пробились сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. В случае победы над Норвегией, в 1/4 финала российские хоккеисты встретятся с финнами. Игра состоится 19 февраля и начнется в 16.30.

Канадцы в тот же день сыграют с победителем пары Швейцария - Латвия в 21.00, а в параллельном матче американцы встретятся либо с Чехией, либо со Словакией. Шведская сборная проведет свой четвертьфинал в 12.00, ее соперником станет победитель противостояния Словении и Австрии.

