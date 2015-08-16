"Спартак" стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Хоккеисты московского "Динамо" одержали верх над ЦСКА в заключительном матче предсезонного турнира - Кубке мэра Москвы. Это позволило другому столичному клубу - "Спартаку" стать победителем турнира, в котором принимали участие три столичных клуба и подольский "Витязь", представляющий Московскую область.

В поединке, состоявшемся в Москве на "Арене Легенд", динамовцы переиграли армейцев со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). В первом матче игрового дня "Спартак" одержал волевую победу со счетом - 4:3 (1:2, 0:1, 3:0) над "Витязем", который не набрал на турнире ни одного очка.

ЦСКА и "Динамо" набрали, как и "Спартак" на этом турнире по 6 очков, но у красно-белых оказалась лучшая разница забитых и пропущенных шайб в личных встречах, что позволило подопечным Германа Титова выиграть уже второй турнир перед стартом в регулярном первенстве КХЛ. Ранее красно-белые победили на Кубке Чернышева.

Победа в Кубке мэра Москвы стала второй для "Спартака". Они уже выигрывали трофей в 2009 году. Трижды победителями турнира становились "Динамо" (2008, 2012, 2014) и ЦСКА (2010, 2011, 2013).