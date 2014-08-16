Хоккеист Евгений Артюхин продолжит карьеру в столичном ЦСКА

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Хоккеист Евгений Артюхин продолжит карьеру в московском ЦСКА. Форвард подписал с армейцами контракт на один год, сообщает Р-Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сам игрок заявил, что присоединился к ЦСКА на сборе в Швейцарии.

"Благодарю за поздравления с подписанием нового контракта. Комментировать переход в ЦСКА пока не готов, могу сказать только, что уже прилетел в Швейцарию, где армейский клуб работает еще на протяжении пять дней и проведет три контрольных матча", - сказал форвард.

Последним клубом Артюхина был подмосковный "Атлант", который расторг договор с игроком в июле по обоюдному желанию сторон.

В сезоне-2013/14 31-летний нападающий провел за "Атлант" 49 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Надежды, набрав 19 (4+15) очков и 178 минут штрафа при показателе полезности "+4".

Отметим, что Артюхин уже играл за ЦСКА в сезоне-2007/08. В России он также выступал за "Витязь", "Локомотив", "Авангард" и СКА. В НХЛ защищал цвета "Тампы Бэй", "Анахайма" и "Атланты". В активе форварда золото молодежного чемпионата мира 2003 года в составе сборной России.