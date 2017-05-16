Сборная России проиграла США на чемпионате мира по хоккею

Фото: официальный twitter федерации хоккея России

Хоккеисты сборной России уступили американцам в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Матч проходил 16 мая в Кельне и завершился со счетом 5:3 в пользу сборной США.

Россияне трижды вели в счете, но сопернику каждый раз удавалось отыграться. В первом периоде счет составлял 1:0 в пользу сборной России, в начале второго – американцы сравняли счет. На второй перерыв команды уходили с ничьей 3:3 после поочередных удачно реализованных атак.

В третьем периоде сборная США вышла вперед (4:3). А победную шайбу американцы забросили в пустые ворота, когда российская команда сменила вратаря на шестого полевого игрока. В итоге игра завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной США.

Это поражение стало первым для сборной России на турнире. Команда Олега Знарка вышла в плей-офф со второго места, а сборная США – с первого.

Матчи плей-офф начнутся с 18 мая. Соперник сборной России еще не определен, им станет команда Чехии или сборная Финляндии.