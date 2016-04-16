Российские хоккеисты по буллитам обыграли сборную Словакии в матче Еврочелленджа

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Хоккеисты сборной России во втором матче Еврочелленджа по буллитам обыграли команду Словакии. Встреча, прошедшая в Попраде, в основное время закончилась со счетом 1:1.

На 10-й минуте, реализовав большинство, счет открыл форвард россиян Владимир Галузин. Однако в начале третьего периода в игре неравными составам уже хозяева показали умение разыгрывать лишнего – Михал Серсен восстановил равенство.

Команда Олега Знарка имела немало возможностей для победы в основное время, однако ее подводили неточность в завершающей стадии атак и удаления.

В овертайме, длившемся пять минут, шайб заброшено не было. Героем серии буллитов стал вратарь россиян Игорь Шестеркин, отразивший три броска. Победная шайба на счету Никиты Гусева.