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Новости

16 апреля 2016, 21:35

Новости спорта

Российские хоккеисты по буллитам обыграли сборную Словакии в матче Еврочелленджа

Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной России во втором матче Еврочелленджа по буллитам обыграли команду Словакии. Встреча, прошедшая в Попраде, в основное время закончилась со счетом 1:1.

На 10-й минуте, реализовав большинство, счет открыл форвард россиян Владимир Галузин. Однако в начале третьего периода в игре неравными составам уже хозяева показали умение разыгрывать лишнего – Михал Серсен восстановил равенство.

Команда Олега Знарка имела немало возможностей для победы в основное время, однако ее подводили неточность в завершающей стадии атак и удаления.

В овертайме, длившемся пять минут, шайб заброшено не было. Героем серии буллитов стал вратарь россиян Игорь Шестеркин, отразивший три броска. Победная шайба на счету Никиты Гусева.

хоккей Еврочеллендж Словакия новости спорта
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