Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2016 по хоккею запущены в "Парке легенд"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В спортивно-развлекательном квартале "Парк легенд" открыта стела обратного отсчета времени до чемпионата мира по хоккею-2016, сообщает Агентство "Москва". Церемония прошла рядом с кассами арены "ВТБ Ледовый Дворец", где пройдут матчи турнира.

В открытии стелы приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный директор "Парка легенд" Алексей Касатонов.

Чемпионат мира пройдет с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве состоятся все встречи группы А с участием сборных России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Дании и Казахстана. Столица также примет два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал турнира.

Матчи группы B, в которой сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Словакии, Белоруссии, Франции, Германии и Венгрии пройдут в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный".

Напомним, в конце января в центре Москвы на ГУМ-катке запустили часы обратного отсчета до старта хоккейного турнира. Церемония была приурочена к 100-дневной дате до начала турнира.

К данному событию был приурочен товарищеский матч с участием звезд спорта и эстрады, среди которых оказались музыкант Игорь Бутман, хоккеист Алексей Яшин, актеры Андрей Соколов, Андрей Мерзликин, Александр Дьяченко, Александр Иншаков, Андрей Бурковский, Вячеслав Разбегаев и многие другие.