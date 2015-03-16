Сезон закрыт: как работал каток на ВДНХ

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Сегодня закрылся каток на ВДНХ - самый большой в стране и Европе. В день закрытия ледового сезона M24.ru рассказывает, кто и как работал на катке все это время.

Ярослав Захаренко, оператор катка

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Должен ли я уметь кататься на коньках? Нет, не должен. В рабочее время я нахожусь в павильоне, нам нельзя выходить на лед.

Я оператор катка, и в мои обязанности входит выдача коньков и обслуживание клиентов – забираю их вещи и убираю в ячейку. На каждого человека уходит не больше минуты. Ко всем приходится искать свой подход: людей много, все разные. Приезжает довольно много иностранных туристов. У меня есть некий запас английского, общаюсь. Много приезжих из других городов. Люди обычно довольны, приветливы. Конфликтов с посетителями обычно не случается. Всегда договариваемся. Если люди ломали коньки, мы списывали пару и не брали штрафов.

У нас все предусмотрено. Такого, чтобы нужный размер не нашелся, не бывает – всегда есть запас коньков. В нашем павильоне хранится две тысячи коньков. Если наплыв людей очень большой, мы в срочном порядке выносим из хранилища пары ходовых размеров.

После того как человек вернет коньки после катания, мы вытираем лезвие и отправляем пару в специальный сушильный аппарат, где коньки обдувает горячий воздух. Эту устройства мы включаем в перерыв. Когда каток закрывается на два часа днем, мы работаем: обслуживаем павильон и катки. Конечно, успеваем и пообедать.

У нас просто замечательный коллектив. Со мной работают отличные ребята, хорошее руководство".

Посетители о катке Мигель: "Сегодня я встал на коньки второй раз в своей жизни. Меня привели сюда московские друзья. Я родом из Панамы, там есть искусственные катки в торговых центрах. На севере Китая, где я сейчас учусь, много катков, но таких просторных, как в Москве, я не видел. И люди к тому же приветливые и добрые. Я уверен, если я упаду или со мной на льду что-то случится, они обязательно придут на помощь".



Роман, инструктор

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Я работаю инструктором, по-другому нас называют ледовой полицией. Наша главная обязанность – следить за безопасностью. Мы смотрим, чтобы люди ехали правильно, то есть против часовой стрелки, чтобы никто не падал.

На нашем льду cуществуют правила поведения. Например, на катке запрещено играть в догонялки или колдунки. Нельзя выходить в конькобежных коньках, потому что можно разогнаться и сбить человека. Понятно, что человека в обуви мы тоже не пустим.

Если человек нарушает правила, мы вежливо просим сделать так, как нужно. Если он отказывается подчиняться, вызываем старшего и разбираемся вместе.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Мы не только следим за порядком но, конечно, можем и обучить кататься с нуля. Все наши ребята – люди отзывчивые: поможем, покажем, научим. Помню, к нам обращались две девушки, которые вообще не умели стоять на коньках.

Мы работаем два часа и полчаса, так как постоянно находиться на улице холодно. У каждого человека есть сменщик. Правда, в выходные или праздники мы отдыхаем меньше и выходим на лед в полном составе. Большинство наших инструкторов раньше занимались хоккеем. Я, например, на коньках лет с пяти, занимался хоккеем два года, а сейчас просто катаюсь регулярно".

Посетители о катке Маша, Даша и Алена: "Мы здесь в первый раз. Все нравится, только думали, что каток будет больше. Катаемся часа два и пока не устали. Стоим на коньках уверенно и часто выбираемся на катки".



Элина Хайруллина, инструктор на детском катке

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"В одну смену на детском катке работают два-три инструктора. В будни смена начинается в одиннадцать утра. Кто приходит первым, проверяет в порядке ли лед. Если что-то не так, он вызывает по рации дежурного, который присылает заливочную машину поправить недостатки. После этого проверяем, играет ли музыка, включен ли свет.

Мы обучаем детишек кататься с самого начала. Они только становятся на лед, родители сразу бегут к нам: "Покажите, как кататься". Обычно детишки не отпускают родителей, либо вцепляются в бортик, либо в пингвинят-помощников (игрушки в виде пингвинов, которые служат в качестве поддержки, - M24.ru). Первым делом мы отучаем их от помощи и помогаем почувствовать лед. Если видим, что они стоят устойчиво, показываем первые движения, учим двигаться.

Интересно, что дети от трех до пяти лет не боятся ничего: ни скорости, ни падений. На то чтобы научить такого ребенка стоять на льду уходит минут десять.

Бывают, конечно, родители, которые боятся отпустить свое чадо. Мы переубеждаем взрослых. Объясняем, что дети не боятся падать, им интереснее поваляться на льду, а родителей отводим в сторону, потому что они, сами того не понимая, мешают.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Я нашла подход к детям с первого дня работы. Вообще я старший ребенок в многодетной семье, и, естественно, умею общаться с малышами. Мне нравится, когда они благодарят, за то, чему ты их научила. Я без ума от работы и по выходным прямо рвусь на каток, потому что скучаю по льду. Многих ребят я запоминаю. Например, девочка Лида приходит с бабушкой почти каждый день. Когда она видит меня, улыбается, обнимает, от этого хочется работать еще больше.

Больше всего мне нравятся будни, когда людей на катке мало. Тогда мы с инструкторами объединяемся и придумываем что-нибудь, какие-то игры. Как-то на льду были всего два мальчика, девочка и я. Мы бегали наперегонки с пингвинами целый час. Люди, проходившие мимо, слышали детский хохот, останавливались и хлопали".

Посетители о катке Татьяна: "На этом катке я первый раз. Кататься очень просторно. Хороший лед, видно, только что почистили. Я бы не сказала, что хорошо стою на льду, хотя катаюсь с детства. Музыка играет отличная. Мне нравится, что современные треки сочетаются с композициями 60-70-х годов. Это создает очень хорошее настроение. И оформление катка очень красивое, особенно ретро-машина".



Наталья Семичева, фельдшер на детском катке

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"В основном я принимаю детей, так как медпункт относится к детскому катку. Мы оказываем первую медицинскую помощь: переломы, вывихи, порезы. Если что-то серьезное, вызываем "Скорую помощь" в будни, а по выходным у катка всегда дежурят машины. Чаще всего приходят с несерьезными травмами, родители перестраховываются.

Стоит ли возвращаться на каток после посещения медпункта? Если просто порезал пальчик, мы обрабатываем, заклеиваем пластырем, и ребенок катается дальше. Но если малыш упал, допустим, на коленку, мы советуем родителям ехать домой.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Для того чтобы понять, стоит ли обращаться ко врачу после падения, нужно ориентироваться на собственные ощущения. Если тебе не больно, ты встал и едешь дальше, то продолжай кататься. Но если присутствуют болевые ощущения, лучше обратиться к врачу.

Больше всего травмам подвержены люди от пятидесяти лет и старше. Хотя у нас и дедушка за восемьдесят катался.

Сколько я бы рекомендовала кататься в один день? Не больше полутора часов, потому что организм устает. Есть люди, которые попадают на каток и думают: "Вот сейчас я оторвусь". Вот это "оторвусь" всегда выходит боком. Организм устает, даже если человек этого не чувствует, и случаются травмы, падения.

А вот переохладиться на катке невозможно, люди же находятся в постоянном движении. К нам в медпункт обычно попадают все мокрые от долгого катания".

Посетители о катке Ирина и дочь Марьяна: "Лед хороший. все здорово. Я пришла со старшим сыном и маленькой дочкой. Дочку Марьяну привели впервые, с ней сложновато, а сын катается лучше меня".

Александр, администратор хоккейной площадки

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Изначально площадка была построена для проведения тренировок среди команд. К нам нельзя просто прийти и покататься в любое время, нужно заранее забронировать площадку для своей команды.

По субботам к нам приезжают тренироваться дети, здесь проходят мастер-классы от олимпийских чемпионов, ветеранов спорта.

Кроме спортивных соревнований, у нас проходили и тимбилдинги, и корпоративные мероприятия. Одной компании мы помогали организовать такое мероприятие. Придумали для них эстафеты, соревнования. В конце была общая игра в хоккей. Конечно, если нас попросят помочь с организацией, мы не откажем, хотя основная задача – предоставлять аренду площадки и подготовить павильон к приходу гостей.

Из самых необычных мероприятий, которые проходили на площадке, могу вспомнить свидание. Мне позвонил человек и договорился об аренде на определенное время, больше ничего не сказал. В назначенное время он пришел и рассказал, что сейчас сюда придут молодой человек и девушка. Когда ребята пришли, они надели коньки, покатались. Вышли с улыбками, им все очень понравилось. Бывало, праздновали дни рождения.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Но мы в первую очередь площадка для хоккея, и все здесь предназначено для этого. Важно, чтобы люди могли с комфортом переодеться в павильоне, в безопасности оставить свои вещи, сразу выйти на лед. После тренировки нужно привести себя в порядок – есть душ, сушилка для коньков. Все приходят со своими коньками и формой, у нас нет проката экипировки.

Одна из принципиальных вещей для меня – поддержание порядка в павильоне и на льду, чтобы люди уходили после тренировок довольными. Так и происходит, всем все нравится".

Екатерина Кадушкина