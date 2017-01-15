Москвички завоевали бронзу на первенстве мира по хоккею в составе сборной России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Бронзовую медаль получила сборная России на прошедшем в Чехии мировом чемпионате по хоккею среди юниорок до 18 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Первое место заняла команда США, второе – спортсменки из Канады.

В составе сборной России в соревновании соревнованиях приняли участие две москвички – Милена Третьяк и Дарья Белоглазова.

За третье место Россия боролась со Швецией: матч завершился со счетом 2:0 в пользу россиянок. Шайбы забросили Елена Проворова на 32-й минуте (ассистенты Татьяна Шаталова и Алена Старовойтова) и Дарья Белоглазова на 60-й минуте (ассистенты Оксана Братищева и Полина Болгарева).

Сборная США одержала победу в чемпионате, обыграв в финале канадок со счетом 3:1.

Сборная России завоевала бронзу на женском молодежном чемпионате во второй раз в истории. Российские хоккеистки заняли третье место в 2015 году. До полуфинала сборна я доходила трижды: в 2014, 2015 и 2016 годах.

Россиянки провели на турнире шесть матчей. На предварительном этапе они уступили сборным США (1:6) и Канады(2:4), но победили по буллитам сборную Швеции(2:1).

В четвертьфинале российская команда переиграла чешскую (2:0), а в полуфинале вновь уступила команде США (0:6).

Лучшими бомбардирами России по итогам соревнований стали Оксана Братищева и Алена Старовойтова, заработавшие по четыре очка (3+1 и 1+3 соответственно).