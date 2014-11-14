Британская певица Charli XCX выступит на открытии катка в парке Горького

В пятницу в парке Горького откроют самый яркий каток

"ВАУ-каток" в стиле поп-арт откроют в парке имени Горького 14 ноября. Гостей ждут концерт британской певицы Charli XCX и праздничный перформанс с "Альтернативной Мисс мира-2014" Мисс Zero+.

Праздник начнется в 19.00 и продлится до 23.00.

При оформлении катка дизайнеры вдохновлялись творчеством Роя Лихтенштейна. Яркий орнамент можно будет увидеть на фасаде ледовой площадки и входных билетах. Поп-арт картины решили соединить с традиционными русскими образами. В итоге получился оригинальный зимний орнамент.

На катке будут проводить вечера в стиле диско. Для этого на Фонтанной площади установят арт-инсталляцию - гигантский светодиодный куб. С его помощью 3D-аниматоры представят порядка 25 вариантов разноцветных диодных снегопадов и имитаций фейерверков.

"На территории катка расположены 4 пункта проката коньков. Во всех пунктах можно арендовать защиту для детей, а также заточить свои коньки. Каток работает ежедневно, кроме понедельника, c 10.00 до 23.00, технический перерыв с 15.00 до 17.00", - сообщили в парке имени Горького.

Для детей от 3 до 12 лет предусмотрен специальный каток площадью 800 квадратных метров. Здесь оборудуют отдельный вход и пункт проката коньков. Стоимость билета 150 рублей. Для взрослого с ребенком - от 200 до 300 рублей.

Рядом с "ВАУ-катком" откроют школу фигурного катания. В этом году помимо традиционных занятий введут уроки парного катания. Тренировать новичков будут призеры международных конкурсов и участники ледовых шоу Москвы и Европы Павел и Анастасия Ивановы. Также доступна услуга "Впервые на льду" - стюарды помогут новичкам встать на коньки за одно занятие. Стоимость - 1000 рублей в час.

Для посещения катка можно приобрести дневные и вечерние абонементы на 5-10 посещений. Стоимость - от 2250 до 6500 рублей. При этом стоимость входных билетов на каток останется прежней - 500 рублей в вечернее время в пятницу, в праздничные и выходные дни. В будни стоимость билета в вечернее время - 300 рублей. Стоимость дневного билета в выходные и праздничные дни - 300 рублей, в будни - 200 рублей.

Пожилые люди будут кататься бесплатно по вторникам с 10.00 до 15.00.

В парке можно поиграть в хоккей. Стоимость сеанса продолжительностью 90 минут в будни с 10.00 до 16.00 - 7500 рублей, с 16.00 до 23.00 - 12 000 рублей. В выходные и праздничные дни - 12 000 рублей.

Добавим, что во время катания гости парка смогут перекусить в одном из четырех ресторанных домиков и погреться у открытого огня. А еще в парке планируют продавать зимние сувениры: варежки и гетры для коньков.