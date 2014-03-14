Права на часть игроков московского "Спартака" перешли к КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Права на нескольких игроков хоккейного клуба "Спартака" перешли к КХЛ. Взамен лига предоставляла "красно-белым" кредиты, которые помогли команде доиграть чемпионат, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам вице-президента КХЛ Владимира Шалаева, организации также принадлежит и доля "Спартака" в лиге. Под ее залог 27 декабря 2013 года клубу были выданы первые средства.

"Остальные кредиты были предоставлены "Спартаку" под права на игроков. По поводу количества ничего не скажу. Это наши внутренние дела. Впереди паровоза бежать не нужно. Лига пока никого никуда не продает. Давайте дождемся по крайней мере первого срока, когда клуб должен начать выплаты, который наступит в апреле", - сказал Шалаев.

Напомним, что московский "Спартак" долгое время находится в тяжелом финансовом положении. Это связано с отзывом лицензии у "Инвестбанка", который является генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до отзыва лицензии у банка. В связи с этим, клуб был вынужден расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате.

Регулярный чемпионат КХЛ столичная команда завершила на 12-м месте в Западной конференции. Кроме того, спартаковцы установили антирекорд лиги, уступив в 19 матчах подряд.