Московское "Динамо" в овертайме добилось победы над "Автомобилистом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское "Динамо" в овертайме добилось победы над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая на "Арене Легенд", завершилась победой бело-голубых со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей шайбы на свой счет записали Илья Никулин (18-я минута), Алексей Терещенко (50) и Ансель Галимов (63). У "Автомобилиста" отличились Николай Тимашов (26) и Эро Эло (48).

Для динамовцев это вторая победа подряд после серии из трёх поражений. "Динамо" занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Автомобилист" в свою очередь идет пятым на Востоке.

Следующий матч "Динамо" проведет дома 15 октября против "Югры" из Ханты-Мансийска, а "Автомобилист" в этот же день в Подольске сыграет с "Витязем".