Анисин может уйти из «Динамо»

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Хоккеист московского «Динамо» Михаил Анисин не явился на обязательный медосмотр команды, после чего заявил, что отказывается выступать за «Динамо» из-за личного конфликта с тренером. Между тем тренер команды Андрей Сафронов считает, что игрок просто хочет повышения зарплаты.

Анисин стал игроком «Динамо» в январе 2012 года, тогда же он выиграл Кубок Гагарина. После перехода из чеховского «Витязя» в московский клуб он стал одним из лучших бомбардиров Кубка. Однако некоторое время из клубов поступала разная информация по поводу того, у кого находятся права на игрока. Наконец, в конце июня точка в этом вопросе, казалось, была поставлена - Анисин подписал контракт с «Динамо», что несколько дней назад было подтверждено на сайте КХЛ.

Когда 12 июня хоккеист не явился на медосмотр, тренер «Динамо» Алексей Сафронов так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Действительно, вся команда из отпуска вышла, Анисин – нет. Наш хоккеист, очевидно, возомнил о себе… Он категорически не согласен с тем контрактом, который им же подписан. Все права на Анисина у "Витязя" мы выкупили. И вдруг – такой поворот. Мы очень удивлены. Трудно сказать, как будут развиваться события, но пока Анисин даже не выходит на связь", - заявил Сафронов изданию "Спорт-Экспресс". Тренер также отметил, что «раздутые зарплаты - это не про «Динамо», и выразил надежду, что игрок изменит свое мнение.

По данным "СЭ", «Динамо» было согласно платить игроку около 20 - 25 миллионов рублей за сезон (плюс бонусы), однако тот требовал увеличить базовую сумму как минимум на 50 процентов.

Представители Анисина опровергли информацию о финансовых требованиях. Как заявил отец игрока Вячеслав Анисин, причина сложившейся ситуации - конфликт хоккеиста с тренером: "Когда гендиректор узнал о желании сына увеличить свой прошлогодний контракт (который равнялся 140 тысячам долларов), то сообщил примерно следующее: "Ты – ноль, и я тебя здесь сгною, как в свое время вратаря Михаила Бирюкова". После такого разговора Михаил вернулся домой с давлением 160 на 90 и сказал: "За такого человека, как Сафронов, не буду играть и за сто миллионов". И я сына прекрасно понимаю", - рассказал Анисин-старший.

Сафронов в ответ заявил, что никакого конфликта между ним и игроком не было и что Анисимов не является «героем «Динамо», как сейчас может показаться. А представители хоккеиста ответили. в свою очередь, что в «Динамо» Анисин играть не будет.

Теперь переход Анисина в другой клуб КХЛ может быть осуществлен только с согласия клуба. Однако, по словам тренера, «Динамо» не собирается никуда продавать и обменивать игрока.

Новый сезон КХЛ стартует уже в сентябре. Если игроку так и не удастся договориться с руководством клуба, то сыграть в этом сезоне он сможет только в Европе или НХЛ, сообщает "Интерфакс".