13 марта 2016, 19:42

Спорт

"Динамо" проиграло СКА в четвертом матче серии плей-офф

Фото: ТАСС/Федор Успенский

Хоккеисты московского "Динамо" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ проиграли петербургскому СКА. Поединок, прошедший в Петербурге, завершился со счетом 4:0 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком встречи стал Вадим Шипачев. Он забросил три шайбы – на 3-й, 38-й и 60-й минутах. Еще одним голом на 31-й минуте отметился Евгений Дадонов.

После четырех матчей в серии установилось равенство – 2-2. Следующий матч команды проведут в Москве 15 марта.

Примечательно, что в заявку на матч с "Динамо" не попал нападающий СКА Илья Ковальчук, который до этого отыграл во всех трех встречах со столичной командой.

хоккей Динамо СКА новости спорта Кубок Гагарина

