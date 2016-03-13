"Динамо" проиграло СКА в четвертом матче серии плей-офф

Фото: ТАСС/Федор Успенский

Хоккеисты московского "Динамо" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ проиграли петербургскому СКА. Поединок, прошедший в Петербурге, завершился со счетом 4:0 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком встречи стал Вадим Шипачев. Он забросил три шайбы – на 3-й, 38-й и 60-й минутах. Еще одним голом на 31-й минуте отметился Евгений Дадонов.

После четырех матчей в серии установилось равенство – 2-2. Следующий матч команды проведут в Москве 15 марта.

Примечательно, что в заявку на матч с "Динамо" не попал нападающий СКА Илья Ковальчук, который до этого отыграл во всех трех встречах со столичной командой.