Хоккейную арену в "Лужниках" реконструируют – Хуснуллин

Фото: ТАСС

Хоккейный комплекс малой спортивной арены в "Лужниках" реконструируют, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В наших планах – реконструкция малой спортивной арены в "Лужниках", где есть площадка для искусственного льда и Академия фигурного катания. Проект предполагает строительство для этого комплекса ряда новых объектов", – приводит слова Хуснуллин "Интерфакс".

Кроме того, он отметил, что вопрос реконструкции универсального дворца спорта "Крылья Советов" не рассматривался.

"В ближайшее время мы откроем уникальный хоккейный комплекс "Арена Легенд" на территории бывшего завода ЗИЛ. Под одной крышей там размещены сразу три ледовые площадки. По уровню оснащения не так много в мире хоккейных арен, способных сравниться с этой", – сказал заместитель мэра.

Хуснуллин также рассказал, что до ноября 2015 года планируется завершить реконструкцию дворца спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле.

Напомним, в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата мира по хоккею. Россия в третий раз примет чемпионат после турниров 2000 и 2007 годов.

Ранее сообщалось, строительство хоккейного комплекса "Арена легенд" планируется завершить в начале 2015 года.

Спорткомплекс займет территорию, равную почти 70 тысячам квадратных метров. Согласно проекту, арены комплекса приспособят как для проведения мероприятий, связанных с ледовым спортом или танцами на льду, так и для соревнований по многим другим видам спорта, а также концертов и праздников.

Вокруг главной арены будет размещено около 12 тысяч зрительских мест, 3 тысячи мест окружат большую тренировочную арену, а увидеть что-то на малой арене смогут только 300 зрителей.