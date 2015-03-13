Хоккеисту и тренеру Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 60 лет

Главный тренер казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отмечает 60-летний юбилей.

Всю игровую карьеру Билялетдинов провел в московском "Динамо", цвета которого защищал с 1973 по 1988 годы. За команду защитник провел более 600 матчей, семь раз становился серебряным и шесть раз бронзовым призером чемпионов СССР, а в 1976 году выиграл Кубок страны.

Кроме того, Зинэтула Хайдарович 12 лет выступал за сборную Советского союза, с которой завоевал золотую (1984) и серебряную (1980) медали Олимпийских игр, а также побеждал на Кубке Канады (1981), Кубке Вызова (1979), чемпионатах мира (1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986).

Тренерский дебют Билялетдинова состоялся в 1988 году, когда он стал помощником Юрия Моисеева в "Динамо". Затем он отправился за океан, став первым российским специалистом, попавшим в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги. Так, с 1993 по 1997 годы Билялетдинов работал в системе команды "Виннипег Джетс". Вернувшись в Россию, ему доверили пост главного тренера "Динамо", вместе с которым он стал чемпионом России в 2000 году.

Однако наибольшего успеха Билялетдинов добился на тренерском мостике "Ак Барса". Казанский клуб он возглавлял с 2004 по 2011 годы, и затем, поработав со сборной России, в 2014 году вернулся в клуб. Под его руководством "Ак Барс" трижды становился лучшим клубом страны: в 2006 стал победителем плей-офф суперлиги, а в 2009 и 2010 выиграл Кубок Гагарина в Континентальной хоккейной лиге. Также казанцы побеждали в Кубке европейских чемпионов (2007) и Континентальном Кубке (2008).

Билялетдинов дважды возглавлял сборную России (2004-2005, 2011-2014). Под его руководства национальная команда в 2012 году стала чемпионом мира, выиграв все 10 матчей на турнире. Однако на первенства 2013 года и сочинской Олимпиаде сборная не смогла преодолеть стадию четвертьфинала.

Добавим, что сегодня, 13 марта, "Ак Барс" на своей площадке откроет серию второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским "Авангардом".