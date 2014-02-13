Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 11:02

Спорт

Варламов займет место в воротах сборной России в матче со Словенией

Фото: ИТАР-ТАСС

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов будет защищать ворота сборной России по хоккею в стартовом матче команды на Олимпиаде в Сочи. Запасным на игру со Словенией заявлен вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, сообщил пресс-атташе российской команды Михаил Захаров в Twitter.

Он также сообщил, что вне заявки на игру остались форварды Виктор Тихонов и Александр Свитов. При этом ранее наставник российской команды Зинэтула Билялетдинов заявил, что со словенцами не сыграют Свитов и Валерий Ничушкин.

Ссылки по теме


Матч между сборными России и Словении пройдет сегодня, 13 февраля. Начало игры в 16.30. 15 февраля российские хоккеисты сыграют со сборной США, а 16 февраля - со Словакией.

Сюжет: Дневники Олимпиады
хоккей Олимпиада-2014 вратари Семен Варламов Сергей Бобровский

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика