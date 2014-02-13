Варламов займет место в воротах сборной России в матче со Словенией

Фото: ИТАР-ТАСС

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов будет защищать ворота сборной России по хоккею в стартовом матче команды на Олимпиаде в Сочи. Запасным на игру со Словенией заявлен вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, сообщил пресс-атташе российской команды Михаил Захаров в Twitter.

Он также сообщил, что вне заявки на игру остались форварды Виктор Тихонов и Александр Свитов. При этом ранее наставник российской команды Зинэтула Билялетдинов заявил, что со словенцами не сыграют Свитов и Валерий Ничушкин.

Матч между сборными России и Словении пройдет сегодня, 13 февраля. Начало игры в 16.30. 15 февраля российские хоккеисты сыграют со сборной США, а 16 февраля - со Словакией.