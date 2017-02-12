Российские хоккеисты досрочно стали победителями Евротура‍

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Сборная России обыграла команду Чехии в матче Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура.

Россияне обыграли чехов со счетом 4:2. Дублем отметился Максим Шалунов, и еще по шайбе забросили Сергей Шумаков и Анатолий Голышев. У противников отличились Радан Ленц и Лукаш Радил.

Российская сборная выиграла три встречи в матчах шведского этапа и заняла первое место в таблице с 9 очками.

В общем зачете у россиян 24 очка, а у их преследователей – Чехов – всего 12. Таким образом, команда Олега Знарка стала досрочно стала победителем Евротура.