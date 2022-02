Российский голкипер Евгений Набоков объявил о завершении карьеры. Хоккеист сделал это заявление на специально созванной пресс-конференции.

Ранее "Тампа-Бэй Лайтнинг", где голкипер играл в этом сезоне, обменяла Набокова в "Сан-Хосе Шаркс", где игрок сборной России и провел большую часть карьеры.

"Круг замкнулся. Я счастлив, что завершаю карьеру в качестве игрока "Сан-Хосе". Хоккей – это все, что я умею, все, о чем я что-то знаю.

В ноябре я считал, что могу играть еще лет пять. Но играл реже, чем раньше, и появилось ощущение, что я уже не получаю такого удовольствия от хоккея. Единственное, чего мне не хватает – это Кубок Стэнли", - заявил 39-летний Набоков.

[html]

"The circle is coming to an end and I'm happy to retire as a Shark." -Evgeni Nabokov. #SJSharks #ThanksNabby pic.twitter.com/yCtOmrRL0q