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Спорт

12 февраля, 00:45

Голкипер Евгений Набоков объявил о завершении карьеры

хоккей НХЛ завершение карьеры Евгений Набоков

"Утро": Хоккейный вратарь Евгений Набоков завершил карьеру

Российский голкипер Евгений Набоков объявил о завершении карьеры. Хоккеист сделал это заявление на специально созванной пресс-конференции.

Ранее "Тампа-Бэй Лайтнинг", где голкипер играл в этом сезоне, обменяла Набокова в "Сан-Хосе Шаркс", где игрок сборной России и провел большую часть карьеры.

"Круг замкнулся. Я счастлив, что завершаю карьеру в качестве игрока "Сан-Хосе". Хоккей – это все, что я умею, все, о чем я что-то знаю.

В ноябре я считал, что могу играть еще лет пять. Но играл реже, чем раньше, и появилось ощущение, что я уже не получаю такого удовольствия от хоккея. Единственное, чего мне не хватает – это Кубок Стэнли", - заявил 39-летний Набоков.

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Набоков дебютировал в НХЛ в 2000 году в составе "Шаркс", которые выбрали его на драфте 1994 года под общим 219-м номером. Всего за "Сан-Хосе" он провел 563 матча. В общей сложности в НХЛ голкипер провел 697 матчей и одержал 353 победы. Уроженец Усть-Каменогорска также выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу-Бэй".

В России голкипер играл за московское "Динамо", магнитогорский "Металлург" и санкт-петербургский СКА.

В регулярных чемпионатах НХЛ Набоков пропускал в среднем 2,44 шайбы за игру и отражал 91,1% бросков, 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. В 86 матчах плей-офф одержал 42 победы, отражая 90,8% бросков при 2,43 шайбы за игру, сделал 7 шатаутов.

Евгений Набоков является рекордсменом среди всех вратарей, выходцев из стран бывшего СССР, в НХЛ по количеству побед (335) и сухих матчей (55) в регулярных сезонах, а также сыгранных матчей (86), побед (42) и сухих матчей (7) в розыгрышах Кубка Стэнли.

В 2001 году в качестве игрока "Сан-Хосе" получил "Колдер Трофи" - приз наиболее ярко проявившему себя игроку, который проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ.

В составе сборной России Набоков выступал на Олимпиадах в Турине-2006 и Ванкувере-2010. В 2008 году Евгений вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира в Квебеке. Эта была первая победа российской сборной на чемпионатах мира за 15 лет.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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