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Спорт

11 июля 2014, 16:13

Состав хоккейного ЦСКА пополнили канадец и американец

хоккей ЦСКА КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Канадский силовой форвард Бен Игер и американский защитник Чед Биллинс стали новичками хоккейного ЦСКА, сообщает официальный сайт "красно-синих".

В прошлом сезоне 30-летний Игер провел семь матчей за "Эдмонтон", набрав одно очко за результативную передачу. Большую часть сезона он провел в фарм-клубе команды в АХЛ. Всего в НХЛ он сыграл 454 матча и набрал 91 очко (46+45).

Что касается Биллинса, то 25-летний защитник в сезоне-2013/14 дебютировал в НХЛ и отыграл десять матчей за "Калгари", заработав три очка. Как и Игер, почти весь сезон он провел в АХЛ, набрав 43 (10+33) очка в 69 матчах.

О сроках соглашения игроков с клубом не сообщается.

Ранее стало известно, что москвичи приняли решение расстаться с форвардами Алексеем Морозовым и Иваном Непряевым, а также голкипером Джеффом Глассом.

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