Клубный хоккей России: говорят, ЦСКА не настоящий

Обозреватель М24.ru Евгений Сафонов рассуждает, что происходит с самым титулованным московским хоккейным клубом - ЦСКА, и почему при наличии и денег, и ресурсов "армейцы" уже 20 лет не могут вернуться к вершинам.



Фото: ИТАР-ТАСС

Пока сборная России принимает участие в Кубке Карьяла - финском этапе еврохоккейтура, - регулярный чемпионат КХЛ взял небольшую передышку. А значит, самое время подвести небольшие итоги первым двум месяцам лучшего хоккейного клубного турнира Европы. Сегодня хотелось бы поговорить о команде, возрождения победных традиций которой ждут давно, с каждым годом все сильнее, но практически ничего не меняется. Речь о хоккейном ЦСКА.

За последние 20 лет в российском хоккее нет клуба, который претерпел бы более глобальные перемены, нежели московский ЦСКА. И дело совсем не в том, что за этот период самый титулованный клуб страны не завоевал ни одной медали – клуб постоянно преследовали скандалы, которые не позволяют армейцам не только достигать результатов, но и просто нормально развиваться. Думаю, многие помнят, что в середине 90-х в нашем хоккее было целых два ЦСКА, которые претендовали на историю и титулы великого клуба.

В 2002-м на хоккейной карте России остался лишь один ЦСКА. Однако коренным образом ситуация не изменилась – армейцы оставались средним клубом, а авансы, выдаваемые им перед каждым сезоном, не оправдывались. В течение 10-и лет ХК ЦСКА лишь однажды вошел в четверку сильнейших.

В 2011-м главным инвестором армейцев стала одна из самых богатых компаний страны – "Роснефть", что гарантировало клубу серьезные денежные вливания. Однако большие деньги не всегда оборачиваются высокими результатами.

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне сезона 2012-2013 генеральным менеджером ЦСКА стал Сергей Федоров, причем трехкратный чемпион мира стал руководителем самого высокого ранга прямиком из хоккеистов – последний матч в качестве игрока он сыграл весной 2012-го. Свою карьеру Федоров начал с неоднозначного решения – пригласил в команду в качестве наставника Валерия Брагина, признанного молодежного тренера, который при этом известен не слишком удачной работой со взрослыми хоккеистами. Опасения оправдались, и зимой 2013-го Брагина уволили. Армейцев возглавил Вячеслав Буцаев, а сама команда в полуфинале Западной конференции вчистую уступила московскому "Динамо" (1:4).

Перед началом нынешнего сезона Федоров продолжил политику, в которой странности чередовались с полными недоразумениями. Не захотев дать шанс Буцаеву, работающему в клубе уже несколько лет, генеральный менеджер ЦСКА пригласил американского тренера Джона Торчетти. Особого криминала в том, что клуб со славным прошлом возглавил человек из-за океана, нет. Суть в том, что 49-летний специалист не только никогда не возглавлял клубов НХЛ, но и в низших лигах не добился сколь-либо заметных результатов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не лучшим образом складывались дела у Федорова и в трансферной политике. Например, ЦСКА, уже имея в составе одного из самых дорогих российских хоккеистов Александра Радулова (чей оклад находится в районе 180 миллионов рублей за сезон), пригласил в свои ряды недешевого Алексея Морозова. С тем, что это отличный хоккеист, не поспоришь. Однако ему исполнилось 36 лет, и лучшие годы остались позади. Кроме Морозова команду пополнили средненькие иностранцы Брэндон Рид и Илари Фильпулла, не имеющие в своих послужных списках ни громких побед, ни серьезных личных достижений.

Ну а действия руководства армейцев в первые два месяца сезона должно вызвать у болельщиков только шок и ничего кроме. Сначала контракт с ЦСКА подписал Руслан Зайнуллин, который после ухода из "Торпедо" не имел игровой практики. Затем просто-таки из нафталина достали канадца Дэвида Немировски, который 2 года (!) вообще не играл на профессиональном уровне. Ну и вишенкой на непраздничном торте стал обмен, в результате которого воспитанники клуба защитник Гончаров и нападающий Широков отправились в омский "Авангард", а взамен ЦСКА получил игрока обороны Егоршева и форварда Фролова. Того самого Фролова, от которого сибирский клуб хотел избавить еще летом, но не нашел подходящего варианта. Что тут скажешь? Неудивительно, что спортивные результаты клуба пока только расстраивают поклонников. Добавим, что сегодня ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции. Но "Атлант", находящийся вне зоны плей-офф, отстает от "красно-синих" на четыре очка, имея игру в запасе.

Происходящее в армейском хоккейном клубе можно характеризовать известной фразой из мультфильма "Зима в Простоквашино", когда кот Матроскин посетовал, что средства есть, а вот мозгов не хватает. Остается пожелать руководству "Роснефти" найти для своего грандиозного спортивного проекта стоящего руководителя, иначе все вложенные в клуб средства не обернутся ничем.

Евгений Сафонов