Волк и Заяц из "Ну, погоди!" стали талисманами хоккейного клуба СКА

Фото: twitter.com/hcska

Хоккейный клуб СКА представил новых талисманов команды - героев мультфильма "Ну, погоди!" Зайца и Волка, сообщает "Спорт-Экспресс".

Эти персонажи будут заводить публику в Ледовом дворце вместе со старым маскотом армейцев Конем-Огнем.

"Сейчас мы создаем академию СКА, стремимся, чтобы в команде было как можно больше своих воспитанников. Сотрудничество с "Союзмультфильмом", работа с детьми в спортивной сфере дают правильную синергию. Сначала ребята будут следить за командой через героев мультфильмов, а потом может получится так, что они будут играть за нашу команду", - отметил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

При этом он подчеркнул, что в будущем талисманами клуба могут стать и другие персонажи советских мультфильмов. Заяц и Волк появятся в Ледовом уже на сегодняшнем матче СКА с финским "Йокеритом".

Напомним, что в сентября Барт Симпсон "подписал контракт" с футбольным клубом "Зенит". Теперь персонаж мультсериала - официальный талисман и игрок команды.