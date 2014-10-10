Форма поиска по сайту

10 октября 2014, 16:49

Спорт

Волк и Заяц из "Ну, погоди!" стали талисманами хоккейного клуба СКА

Фото: twitter.com/hcska

Хоккейный клуб СКА представил новых талисманов команды - героев мультфильма "Ну, погоди!" Зайца и Волка, сообщает "Спорт-Экспресс".

Эти персонажи будут заводить публику в Ледовом дворце вместе со старым маскотом армейцев Конем-Огнем.

"Сейчас мы создаем академию СКА, стремимся, чтобы в команде было как можно больше своих воспитанников. Сотрудничество с "Союзмультфильмом", работа с детьми в спортивной сфере дают правильную синергию. Сначала ребята будут следить за командой через героев мультфильмов, а потом может получится так, что они будут играть за нашу команду", - отметил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

При этом он подчеркнул, что в будущем талисманами клуба могут стать и другие персонажи советских мультфильмов. Заяц и Волк появятся в Ледовом уже на сегодняшнем матче СКА с финским "Йокеритом".

Напомним, что в сентября Барт Симпсон "подписал контракт" с футбольным клубом "Зенит". Теперь персонаж мультсериала - официальный талисман и игрок команды.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей СКА талисманы

Главное

