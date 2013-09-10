Москва в КХЛ: кто на что горазд после межсезонной подготовки

Игроки ЦСКА Денис Денисов и Игорь Радулов. Фото: ИТАР-ТАСС

На прошлой неделе стартовал 6-й сезон КХЛ, в котором примут участие 3 московских клуба: "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов разбирается в перспективах столичных команд.

Канули в лету те времена, когда московские команды были главными претендентами на победу в чемпионате, но в то же время клубы из Москвы уже не являются объектами для едких насмешек, как это было, например в 1990-е и 2000-е, когда воспитанники столичных спортшкол массово уезжали за хоккейно-денежным счастьем на Урал и в Сибирь.

Сейчас все три московских клуба, хотя, конечно же, в разной степени, финансами обеспечены. Например, ЦСКА год назад позволил себе подписать контракт с главной на тот момент звездой Лиги - Александром Радуловым, финансовые запросы которого соотносимы с целым зарплатным бюджетом иностранного клуба КХЛ. Чтобы разобраться с ожиданиями на сезон, давай посмотрим, что же изменилось в московских командах в межсезонье.

На первой неделе первенства московские команды выступили с переменным успехом. "Динамо" в очередной раз доказало, что не стоит судить о подготовке клуба по предсезонным турнирам. В межсезонье команда Знарока гораздо чаще проигрывала, а свои первые официальные игры действующий чемпион провел на стабильно хорошем уровне – обыграны "Трактор", "Магнитка" и "Нефтехимик". Удивил московский "Спартак", взявший верх над "Атлантом" и разгромивший "Слован". ЦСКА в своей первой игре крайне неожиданно был оставлен не удел новичком КХЛ – загребским "Медвешчаком" - 1:7. Во второй игре европейского выезда армейцы смогли частично реабилитироваться, обыграв "Динамо" из Минска.

А теперь поговорим о сезонных перспективах хоккейных клубов из столицы.

Чемпионат КХЛ: "Динамо" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Фото: ИТАР-ТАСС

"Динамо". Стабильность - признак мастерства

Московское "Динамо" два раза подряд выигрывало Кубок Гагарина, поэтому каких-то глобальных изменений в стане бело-голубых ждать не стоило. Основным событием межсезонья в команде Олега Знарока стало возвращение из "Торонто" главного провокатора КХЛ Лео Комарова, который добавит "Динамо" солидности в физической борьбе. При этом динамовцы потеряли одного из ведущих защитников: двухкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Горохов вернулся в родной для себя ярославский "Локомотив", в составе которого он становился чемпионом России в 2002 и 2003 годах.

В последнее время появились разговоры о том, что один из сильнейших хоккеистов мира - воспитанник "Динамо" Александр Овечкин - может последовать примеру Ильи Ковальчука и также вернуться в КХЛ, однако сам нападающий поспешил прекратить эти слухи, заявив, что ближайшие годы проведет в НХЛ. Впрочем, и без Овечкина у команды Знарока есть кому приносить положительный результат.

Прогноз M24.ru: "Динамо" не оставит своих чемпионских амбиций и будет вновь претендовать на самые высокие места. Минимум, на выход в финал Западной конференции.

Чемпионат КХЛ: ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва). Фото: ИТАР-ТАСС

ЦСКА. Дорогие покупки и тренерские эксперименты

Легендарный ЦСКА в прошлом году получил в спонсоры крупнейшею нефтедобывающую компанию России. Финансовые проблемы клуба, которые преследовали его в 90-е и 2000-е, были решены, но при этом команда не смогла конвертировать денежные вливания в итоговый результат. В плей-офф прошлого сезона армейцы смогли выйти лишь в полуфинал Западной конференции, где ничего не смогли противопоставить землякам из "Динамо" (1:4)

В нынешнее межсезонье армейцы еще увеличили зарплатную ведомость, подписав многолетнего капитана сборной России Алексея Морозова, который три раза выигрывал чемпионат России в составе казанского "Ак Барса".

Удивили армейцы и выбором нового главного тренера, которым стал малоизвестный североамериканский специалист Джон Торчетти, по сути не имеющий опыта самостоятельно работы на более-менее серьезным уровне. К тому же в последнее время в нашем хоккее складывается такая тенденция, что даже именитые наставники из-за океана не могут добиться сколь-либо положительного результата.

Прогноз M24.ru: именно неопределенность с тренерским штабом может помешать ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина. Но мы уверены в том, что в полуфинал Запада армейцы все же пробьются.

Чемпионат КХЛ: "Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва). Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак". В новый сезон с новой командой

В течение двух последних сезонов хоккейный "Спартак" преследуют неудачи: команда не может даже попасть в число участников розыгрыша Кубка Гагарина. Поэтому неудивительно, что прошедшим летом руководители "красно-белых" решились на глобальную перестройку.

Команду пополнило несколько хоккеистов, которые хорошо зарекомендовали себя в своих прежних командах. Среди них можно выделить канадца Джеффа Гласса, проведшего отличный сезон в "Сибири" из Новосибирска, а также его соотечественника Дерона Куинта, который еще весной играл в финале Кубка Гагарина в составе "Трактора". Вывести "красно-белых" на новый уровень в качестве тренера призван Федор Канарейкин, выигравший чемпионат России в 2007-м году вместе с магнитогорским "Металлургом".

Прогноз M24.ru: на данный момент достаточно сложно рассуждать о перспективах обновленного "Спартака", однако мы не сомневаемся в том, что команде Канарейкина по силам будет попасть в плей-офф.

P.S. Главная проблема хоккейной Москвы по-прежнему заключается в отсутствии необходимой городу такого уровня инфраструктуры. Все три московских клуба продолжают играть в ледовых дворцах спорта, большинство из которых морально устарели еще десять лет назад. Главная же арена столица - "Мегаспорт" - пока закрыта на обследование несущих конструкций сооружения. Так что глобальным образом проблема решится не раньше 2016-го года, когда будут построены новые арены для "Динамо" и ЦСКА.

Евгений Сафонов