"Известия": пятница, 10 августа 2012 года

Крупные вузы подозреваются в фальсификации приема студентов

В Думском комитете по образованию хотят проверить университеты на предмет зачисления некоторых категорий абитуриентов

По итогам приемной кампании в отношении, как минимум, девяти вузов Генпрокуратура и Рособрнадзор должны провести проверку. Так считают в думском комитете по образованию и Российском студенческом союзе (РСС), рассказал "Известиям" зампред комитета и депутат от "Единой России" Владимир Бурматов. Он уже направил соответствующие обращения главам профильных ведомств - Юрию Чайке и Любови Глебовой.

Обвиняемый в краже $7 млн у экс-главы ФАПСИ утверждает, что не скрывается от следствия

"Известиям" удалось разыскать объявленного в федеральный розыск бизнесмена

Столичный бизнесмен Сергей Чупрына, фигурант уголовного дела о хищении $7 млн у бывшего руководителя секретной спецслужбы ФАПСИ генерала армии Александра Старовойтова, заявил "Известиям", что не виновен и что сам стал жертвой недобросовестного бизнес-компаньона. По словам Сергея Чупрыны, все обвинения в его адрес основаны лишь на словах экс-главы ФАПСИ. При этом выяснилось, что они с генералом Старовойтовым были сослуживцами – Чупрына также экс-сотрудник спецслужбы (бывший начальник НТЦ ФАПСИ).

Бизнесмена Сергея Габестро лишают гражданства

Управление миграционной службы по Москве нашло ошибку 16-летней давности в отчестве владельца торговой площадки "Фабрикант.ру"

По информации "Известий", Замоскворецкий суд Москвы признал владельца одной из крупнейших площадок "Фабрикант.ру" Сергея Габестро виновным в подделке документов при получении гражданства России в 1996 году. На основании судебного решения миграционная служба может лишить бизнесмена гражданства. По одной из версий, власти решили проучить Габестро за постоянные иски, по другой - это отголоски борьбы на рынке электронных закупок.

Гендиректор АСВ: "Законопроект о банкротстве физлиц слишком защищает должников"

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов рассказал "Известиям", почему инициатива по защите неплатежеспособных граждан создает почву для злоупотреблений.

Зинэтула Билялетдинов: "Стабильность должна быть не в составе, а в направлении игры"

Главный тренер сборной России о будущем главной хоккейной команды страны

Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, как и обещал, прибыл на матч молодежных сборных России и Канады в Ярославль. Правда, будущее российского хоккея, радовало наставника главной команды не сильно.

"Известия": пятница, 10 августа