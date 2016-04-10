Овечкин в седьмой раз забросил 50 шайб за сезон

Фото: capitals.nhl.com

Российский хоккеист Александр Овечкин в седьмой раз достиг отметки в 50 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

"Вашингтон Кэпиталс" благодаря хет-трику Овечкина победил "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:1.

Теперь достижение россиянина уступает лишь рекордам Майка Босси и Уэйна Гретцки. Легендарным канадским хоккеистам удавалось забросить по 50 шайб в девяти сезонах НХЛ.

Отметим, в ноябре прошлого года Овечкин обогнал по количеству голов всех других россиян, выступавших в НХЛ. А в январе он преодолел рубеж в 500 заброшенных шайб в НХЛ.