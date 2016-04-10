Овечкин в седьмой раз забросил 50 шайб за сезон

Фото: capitals.nhl.com
Российский хоккеист Александр Овечкин в седьмой раз достиг отметки в 50 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.
"Вашингтон Кэпиталс" благодаря хет-трику Овечкина победил "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:1.
Теперь достижение россиянина уступает лишь рекордам Майка Босси и Уэйна Гретцки. Легендарным канадским хоккеистам удавалось забросить по 50 шайб в девяти сезонах НХЛ.
Отметим, в ноябре прошлого года Овечкин обогнал по количеству голов всех других россиян, выступавших в НХЛ. А в январе он преодолел рубеж в 500 заброшенных шайб в НХЛ.
Most 50-goal seasons, NHL history:— NHL Public Relations (@PR_NHL) 10 апреля 2016 г.
9 – Mike Bossy
9 – Wayne Gretzky
7 – @ovi8 (@washcaps)
(via @EliasSports) pic.twitter.com/OdinNC3VBV