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Спорт

10 апреля 2016, 14:47

Овечкин в седьмой раз забросил 50 шайб за сезон

хоккей НХЛ Александр Овечкин спорт новости спорта

Фото: capitals.nhl.com

Российский хоккеист Александр Овечкин в седьмой раз достиг отметки в 50 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

"Вашингтон Кэпиталс" благодаря хет-трику Овечкина победил "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:1.

Теперь достижение россиянина уступает лишь рекордам Майка Босси и Уэйна Гретцки. Легендарным канадским хоккеистам удавалось забросить по 50 шайб в девяти сезонах НХЛ.

Отметим, в ноябре прошлого года Овечкин обогнал по количеству голов всех других россиян, выступавших в НХЛ. А в январе он преодолел рубеж в 500 заброшенных шайб в НХЛ.

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