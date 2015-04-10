"Важно, что тренеры придумают друг для друга": Эксперты – о финале плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

11 апреля в Континентальной хоккейной лиге стартует финальная серия плей-офф. Борьбу за Кубок Гагарина поведут казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Заслуженный тренер России Федор Канарейкин, комментатор телеканала "Россия 2" Александр Ткачев, а также советский хоккеист и телекомментатор Сергей Гимаев рассказали M24.ru о том, чего они ждут от кульминации нынешнего сезона КХЛ и как, по их мнению, сложится финальная серия.

Противостояние Быкова и Билялетдинова

Федор Канарейкин

Играют достойные и опытные тренеры, повыигрывающие и в сборной, и в клубах. Они уже много раз проходили плей-офф и знают что делать. И теперь самое главное – финал, где надо все показывать и играть на победу.

Александр Ткачев

Оба тренера опытные, оба одерживали важные победы на национальном и мировом уровне. И оба терпели ужасающие поражения на Олимпиадах. Так что, едва ли тут стоит мерять именно опыт. Хоккей Быкова в плей-офф менее атакующий, хоккей Билялетдинова напротив более активный, нежели в чемпионате. Прошлые заслуги и опыт тут ничего никому не дадут, важно что тренеры придумают друг для друга.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Усталость и подготовка

Федор Канарейкин

То, что серия СКА закончилась только 7 апреля, а "Ак Барса" 4-го не станет решающим фактором. Потому что у питерцев осталось три полновесных дня для подготовки, на четвертый день они играют. Это достаточное время, чтобы команда восстановилась, "залечилась" и во все оружие подошла к финальной серии. Что касается "Ак Барса", то все серии они выигрывают со счетом 4:1, таким образом по времени подготовка к началу новой серии одна и та же. Поэтому уже адаптирован этот период, тренеры знают как подводить команду.

Александр Ткачев

Времени для восстановления у СКА достаточно. Эмоционально перегореть, конечно, теоретически возможно, но едва ли это тот случай. Да и перегореть может кто угодно, "Ак Барс" ведь в финал не по контрамарке попал.

Лидеры и тактика

Федор Канарейкин

Трудно пройти весь плей-офф, когда в команде один олидер. На то и командная игра, что здесь должны разные игроки в нужный момент выходить на лидирующие позиции. Война уже покажет план действий. И в любой ситуации будут находиться люди, которые потащат за собой. Команды сильны своим коллективом и опытом, и наверняка появятся новые лица, но и "старые" лидеры будут тащить. Обе команды сильно укомплектованы, располагают прекрасными вратарями и, если мы отдадим небольшое предпочтение по атаке Питеру, то у "Ак Барса" преимущество в обороне.

Подстраиваться никто из соперников друг под друга не будет, каждая команда будет диктовать и навязывать свою систему игры. Да, они разные, тактические рисунки у соперников противоположные. Но везде присутствует агрессия с упором на оборону, поэтому здесь интересно посмотреть, чья модель и система игры окажется сильнее.

Александр Ткачев

В принципе оборона "Ак Барса" способна остановить кого угодно в КХЛ, что было наглядно продемонстрировано в предыдущих раундах. С другой стороны, сила СКА вовсе не в одном звене, а как раз в глубине состава, где есть довольно много способных выстрелить нападающих. Но и у "Ак Барса" есть те, кого СКА придется сдерживать, так что это тоже вопрос.

Если преимущество у Казани на последнем рубеже? Вратарей неправильно рассматривать в отрыве от обороны, которая у "Ак Барса" понадежнее. Но с учетом или без учета этого фактора, Андерс Нильссон пока проводит абсолютно потрясающий сезон.

Форвард СКА Илья Ковальчук. Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Прогнозы и ожидания

Федор Канарейкин

Мне кажется, серия будет состоять из 6-7 матчей. Что касается того, как она будет развиваться… Конечно, достать серию после 0:3 – это редкость. Я не думаю, что финальная серия пойдет по такому сценарию, наверняка она с самого начала более упорно будет развиваться. И то, что "АК Барс" начинает дома, никак не скажется.

Александр Ткачев

У меня нет каких-то особых ожиданий, которые были бы иными, если бы в решающей серии сошлись СКА и "Сибирь". Хочется надеяться, что серия получится интересной. А что до преимущества своей площадки, так оно может сказаться только в 7-м матче серии, поэтому говорить об этом сейчас бессмысленно.

Я бы отдал некоторое предпочтение "Ак Барсу". Они начинают дома, здорово играют в обороне, плюс СКА отдал очень много сил в противостоянии с ЦСКА. У СКА особенно хочу отметить звено Шипачева, которое фактически сделало результат в предыдущем раунде. Говорить, что Быков имеет какое-то преимущество над Билялетдиновым? Билялетдинов тренирует с 1988 года, а Быков возглавил ЦСКА на 16 лет позже. Нельзя здесь мыслить категориями "опытный и неопытный".

Сергей Гимаев Советский хоккеист, телекомментатор

Даниил Адамов, Григорий Смолицкий, Василий Макагонов