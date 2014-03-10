Хоккеисты ЦСКА проиграли СКА в матче плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА проиграл на своей площадке петербургским армейцам в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.

Столичные хоккеисты вышли вперед за две минуты до конца первой двадцатиминутки - отличился Игорь Григоренко. Гости смогли сравнять счет в следующем периоде, заброшенной шайбой отметился Патрик Торесен.

В третьем периоде счет не изменился, а в овертайме победу СКА принес бросок Романа Червенки.

Таким образом, москвичи проигрывают своим петербургским одноклубникам в четвертьфинале Западной конференции уже со счетом 0:3. Следующий матч пройдет в Москве 11 марта.