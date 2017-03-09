Малкин сделал "хет-трик Горди Хоу" в победном матче с "Виннипегом"

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel Lea

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин оформил "хет-трик Горди Хоу" в матче НХЛ с "Виннипегом", сообщает ТАСС.

Игра закончилась победой "Питтсбурга" со счетом 7:4.

Малкин забросил две шайбы, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке, сделав "хет-трик Горди Хоу". Россиянин подрался с американским форвардом "Виннипега" Блэйком Уилером уже на четвертой минуте первого периода. За четыре неполных года Малкин стал первым игроком команды, оформившим "хет-трик Горди Хоу".

Российский нападающий провел на площадке почти 15 минут, успев нанести четыре броска по воротам противника. Теперь на счету Малкина 31 шайба и 39 передач в 58 матчах текущего чемпионата.

После игры Малкин был признан второй звездой матча.