09 марта 2017, 12:09

Спорт

Малкин сделал "хет-трик Горди Хоу" в победном матче с "Виннипегом"

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel Lea

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин оформил "хет-трик Горди Хоу" в матче НХЛ с "Виннипегом", сообщает ТАСС.

Игра закончилась победой "Питтсбурга" со счетом 7:4.

Малкин забросил две шайбы, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке, сделав "хет-трик Горди Хоу". Россиянин подрался с американским форвардом "Виннипега" Блэйком Уилером уже на четвертой минуте первого периода. За четыре неполных года Малкин стал первым игроком команды, оформившим "хет-трик Горди Хоу".

Российский нападающий провел на площадке почти 15 минут, успев нанести четыре броска по воротам противника. Теперь на счету Малкина 31 шайба и 39 передач в 58 матчах текущего чемпионата.

После игры Малкин был признан второй звездой матча.

В феврале 2017 года произошла массовая потасовка игроков во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел из-за того, что Евгений Малкин применил силовой прием против капитана "Джетс" Блэйка Уилера и попал ему в голову.

Одноклубник Уилера набросился на россиянина, а затем к драке присоединились и другие игроки обеих команд. Хоккеистов разняли судьи.

За атаку игрока, не владеющего шайбой, а также за драку Малкина удалили на четыре минуты. Однако на ход игры это не повлияло – матч завершился победой его команды со счетом 4:3. Малкин принес команде гол и результативную передачу.

