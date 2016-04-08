Федерация хоккея подтвердила прием мельдония хоккеистами-юниорами

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Игроки юниорской сборной России по хоккею применяли содержащий мельдоний препарат "Милдронат" по предписанию врачей для защиты сердечной мышцы при высоких нагрузках в соревновательный период, говорится в заявлении Федерации хоккея России (ФХР).

После внесения милдроната в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством осенью 2015 года прием этого препарата хоккеистами был прекращен.



"На сегодняшний день данные ведущих мировых лабораторий свидетельствуют, что сроки выведения препарата из организма могут существенно превышать сроки, указанные в его официальном описании. Кроме того, ряд ученых выдвигает гипотезу о непредсказуем волнообразном изменении концентрации препарата в анализах спортсменов в зависимости от физических нагрузок, стрессов и т.д. Окончательного единства позиций и мнений у ученых по этому вопросу нет", – отмечают в ФХР.

В крови хоккеистов-юниоров нашли "Мельдоний"

Ранее СМИ сообщали, что больше половины из 30 игроков юниорской сборной России (игроки до 18 лет) по хоккею сдали положительный допинг-тест на мельдоний, однако официально федерация этого не подтверждала, но и не опровергала.

Накануне стало известно, что на юниорский чемпионат мира в США вместо команды игроков до 18 лет поедет сборная, составленная из игроков до 17 лет.