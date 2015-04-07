СКА обыграл московский ЦСКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В седьмом матче финальной серии Западной конференции хоккеисты петербургского СКА оказались сильнее столичных армейцев. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Стартовый период прошел в равной борьбе, команды применяли схожие тактические схемы. На третьей минуте "красно-синие" реализовали большинство и открыли счет, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения.

А на 12-й минуте СКА удалось распечатать ворота хозяев - отличился Илья Ковальчук. Причем не лучшим образом сыграл голкипер армейцев Кевин Лаланд, пропустивший шайбу в "домик".

Второй период стал более результативным. На 28-й минуте гости благодаря усилиям Евгения Дадонова увеличили свое преимущество. Однако подопечные Дмитрия Квартального нашли в себе силы отыграться. В концовке периода москвичи отличились дважды: голами отметились Александр Радулов и Стефан да Коста.

При этом Радулов стал вторым игроком в истории КХЛ, покорившим рубеж в 500 набранных очков. Первым был форвард "Магнитки" Сергей Мозякин.

Петербургская команда снова вышла вперед в середине заключительного отрезка игры. Антон Белов от левого бортика набросил шайбу вперед, и Патрик Торесен, находясь на чужом пятачке, удачно подставил клюшку. В итоге эта шайба оказалась победной.

СКА, проигрывая по ходу серии со счетом 0:3, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги не только сравнял счет, но и выиграл серию - 4:3. В финале Кубка Гагарина соперником команды с берегов Невы станет казанский "Ак Барс".