Власти Москвы запретили строительство хоккейного центра Третьяка

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти отозвали разрешение на строительство хоккейного центра имени Владислава Третьяка на северо-западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на встрече с общественными советниками глав управ районов СЗАО.

По словам Марата Хуснуллина, московское правительство будет добиваться возврата к первоначальным технико-экономическим показателям при строительстве хоккейного центра, в том числе увеличения спортивной составляющей.

Заммэра отметил, что инвестор проекта поступил не корректно: он самовольно пересмотрел параметры строительства хоккейного центра, увеличив при этом торговую площадь и сократив спортивную. Марат Хуснуллин добавил, что разрешение на строительство не вернут, пока застройщик не внесет изменения в проектную документацию.

Марат Хуснуллин не исключил, что в случае необходимости столичные власти будут отстаивать свою позицию в суде.

Хоккейный центр имени Владислава Третьяка планируют построить на северо-западе Москвы в районе Митино.