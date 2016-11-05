Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2016, 18:27

Спорт

Сборная России победила Швецию в Евротуре

Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной России одержали вторую победу на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла. Россияне обыграли команду Швеции со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

За победителей забивали Рушан Рафиков (20-я минута), Александр Барабанов (24) и Валерий Ничушкин (49). За шведов отличились Рикард Йюнге (25) и Карл Клингберг (50).

С двумя победами в двух матчах россияне возглавили таблицу турнира. Ранее российская команда разгромила финнов со счетом 5:1. Шведы потерпели второе поражение и не имеют очков в активе.

Следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Игра пройдет 6 ноября в 14:30 мск.

хоккей Евротур сборная Швеции Кубок Карьяла Сборная России новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика