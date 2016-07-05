Игрокам КХЛ могут запретить уезжать за океан раньше 28 лет

Фото: m245.ru/Лидия Широнина

Российским хоккеистам могут запретить уезжать в НХЛ до 28 лет. Об этом заявил член совета директоров КХЛ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, сообщают Дни.Ру.

По его словам, за последний год около двадцати молодых российских хоккеистов уехали играть за океан, и эта ситуация беспокоит руководство отечественного хоккея.

"Мы обсуждаем очень сложный и очень дискуссионный вопрос. 28-летний ценз позволяет нам на определенном этапе закрыть лигу и четко понять свои возможности, свою перспективу", – отметил Вячеслав Фетисов и добавил, что на ближайший совет директоров КХЛ будет вынесен целый пакет предложений.

Фетисов также прокомментировал недавний уход из ЦСКА Александра Радулова. Хоккеист подписал контракт с Montreal Canadiens.

"Этот хоккеист отдал отечественному хоккею отнюдь не один сезон, завоевал в КХЛ целый ряд трофеев – и индивидуальных, и командных. Александру уже 29 лет, и он полностью заслужил возможность проявить себя в НХЛ. Кстати говоря, на условиях, которые отнюдь не лучше тех, которые были ему гарантированы дома", – отметил член совета директоров КХЛ.

Помимо Радулова, за последние пару лет в НХЛ перешли Артемий Панарин, Евгений Медведев, Александр Бурмистров, Павел Бучневич, Денис Гурьянов и другие.