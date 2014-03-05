"Спартак" в серии буллитов обыграл пражский "Лев"

Фото: ИТАР-ТАСС

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" в Праге обыграл местный "Лев" в серии буллитов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "красно-белых".

По ходу матча подопечные Федора Канарейкина дважды уступали в счете, однако оба раза смогли отыграться. На шайбу Доминика Пацовски москвичи ответили голом Григория Желдакова, а Николай Лемтюгов выровнял положение после результативного броска Михала Бирнера. В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов удачливее были спартаковцы. Победный бросок на счету Вячеслава Козлова.

По итогам регулярного чемпионата "Спартак" занял 12-е место в Западной конференции. Столичный клуб должен был участвовать в Кубке Надежды, который проводится для команд, не попавших в плей-офф. Однако "красно-белые" отказались играть на турнире в связи с тяжелым финансовым положением. Таким образом, КХЛ исключила "Спартак" из Кубка, а подмосковный "Витязь" автоматически проходит в четвертьфинал соревнования.

Что касается чешской команды, то "Лев" давно обеспечил себе место в плей-офф и в первом раунде игр на вылет сыграет с "Медвешчаком".