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Спорт

05 января 2015, 02:30

Сборная России обыграла Швецию и вышла в финал молодежного чемпионата мира

хоккей сборная России молодежный чемпионат мира

Фото: ТАСС/Елена Руско

Молодежная сборная России обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Поединок, проходивший в Торонто, завершился со счетом 4:1.

В первом периоде команды продемонстрировали равную игру, не создав большого количества голевых моментов. Однако по броскам в створ ворот россияне имели двукратное преимущество - 12:6.

Открыть счет подопечным Валерия Брагина удалось в середине второго отрезка игры. Голышев сделал пас на подключившегося в атаку Шарова, который с кистей нанес прицельный бросок в дальнюю девятку. А еще через минуту наши хоккеисты удвоили преимущество - отличился Зият Пайгин.

В начале заключительной двадцатиминутки россияне увеличили разницу в счете до трех шайб. После ошибки шведского защитника Себастьяна Ахо, Брюквин сыграл на Мамина, а тот, в свою очередь, сделал передачу в центр зоны. Шаров подготовил бросок и с кистей пробил голкипера, оформив дубль.

За 8 минут до финальной сирены шведы одну шайбу отыграли, но вскоре сборная России восстановила свое преимущество - Мамин реализовал выход два в один.

Таким образом, российская "молодежка" выходит в финал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Канада - Словакия. Финальный поединок пройдет в ночь с 5 на 6 января, начало встречи - в 04.00.

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