04 июля 2015, 14:18

Спорт

ХК "Спартак" в новом сезоне будет играть в "Лужниках" и "Сокольниках"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Спартак" в новом сезоне КХЛ проведет большую часть домашних матчей на Малой спортивной арене "Лужники", рассказал главный тренер команды Герман Титов.

В период с 7 декабря по 14 января, пока МСА "Лужники" будет занята проведением других мероприятий, "Спартак" примет соперников на льду арены в "Сокольниках", которая была "домом" "красно-белых" в течение последних 23 лет.

В субботу делегация "Спартака" провела осмотр стадиона МСА "Лужники", передает ТАСС.

"Нас все устраивает. Важно, что для подготовки команды много места - тренажерный и игровые залы. Я доволен увиденным. Единственное - нужно поменять цвета. Ведь здесь играло "Динамо". Мы на эту тему уже разговаривали. Нужно больше красного, спартаковских эмблем. Что-нибудь придумаем.

Можно констатировать, что предстоящий сезон "Спартак" проведет в "Лужниках". Это решено, наверное, на 100 процентов. По крайней мере, я надеюсь, что ничего не изменится", - сказал Титов.

Напомним, в начале июня стало известно, что "Спартак" выступит в следующем сезоне в Континентальной хоккейной лиге.

Принципиальное решение о возрождении клуба было принято осенью высшим руководством КХЛ, в первую очередь председателем Совета директоров лиги, предпринимателем Геннадием Тимченко. Спонсорами клуба выступят структуры, подконтрольные Тимченко.

хоккей Лужники Спартак КХЛ

