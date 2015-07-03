Хоккеист Вячеслав Войнов начнет отбывать наказание в тюрьме с 6 июля

Фото: nhl.com

Российский защитник клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Вячеслав Войнов отправится в тюрьму и начнет отбывать наказание с 6 июля, сообщил агентству "Р-Спорт" агент игрока Александра Тыжных.

Накануне суд города Торранс (штат Калифорния) приговорил Войнова к 90 дням тюремного заключения и трем годам условно за домашнее насилие. Войнов пошел на сделку со следствием. Он также заплатит штраф в размере 700 долларов и посетит годичный курс консультаций, касающихся домашнего насилия.

В ходе заседания было объявлено, что Войнов должен начать отбывать наказание не позже 14 июля. "Вячеслав Войнов отправится в тюрьму и начнет отбывать наказание с 6 июля", – сказал Тыжных.

Агент отметил, что Войнов не планирует покидать США и намерен продолжить выступления за клуб НХЛ "Лос-Анджелес".

"Сейчас "Лос-Анджелес" о Вячеславе заботится, многие болельщики и руководство клуба его поддерживают. В России мы пока ни с кем переговоры не ведем. Первая прерогатива Вячеслава Войнова – играть в клубе "Лос-Анджелес", где у него есть контракт, который будет действовать еще четыре года. Никаких мыслей об отъезде из этой страны нет. Мы надеемся, что все, в том числе и СМИ, будут его поддерживать. Об остальном будем говорить позже.

Права на Войнова принадлежат челябинскому Трактору". Вопрос об отъезде в КХЛ будем поднимать только тогда, когда закончится его срок. Дальше будет зависеть от миграционной службы и НХЛ. Тогда мы будем знать наши дальнейшие действия", – сказал агент.

Добавим, что прокуратура также настаивала на депортации Войнова из США, однако этот вопрос решит иммиграционный суд.