По московским меркам: Самый старый гольф-клуб в столице

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Страна и год происхождения гольфа неизвестны. В разных точках планеты существовали игры очень похожие на этот вид спорта. Первое письменное упоминание о гольфе найдено в Шотландии, оно датировано 1457 годом. Эта запись – указ короля, запрещающий играть в гольф солдатам, которые участвуют в военных действиях.

15 сентября 1987 года по инициативе шведского хоккеиста Свена Тумба-Йоханссона заложили камень первого российского гольф-клуба. Именно этот день и принято считать днем рождения гольфа в России. На церемонии открытия присутствовало много знаменитых спортсменов.

Символические удары клюшками сделали американский боксер Майк Тайсон и советский хоккеист Александр Рагулин. Примерно через год было открыто первое тренировочное поле.

Московский городской гольф-клуб существует до сих пор и по праву считается самым старым не только в столице, но и в России. Находится он на улице Довженко.

Здесь проходят фестивали, праздники и турниры национального и мирового масштаба. На его территории работают гольф-школы для детей и взрослых.

В клубе существует четыре категории членства: индивидуальное, семейное, иностранное и юниорское. Для получения любой из них требуются рекомендации действующих членов клуба.

Самый старый гольф-клуб в мире находится в Шотландии. Он основан в 1744 году. Изначально он назывался Honourable Company of Edinburgh Golfers. Позже его переименовали в Society of St Andrews Golfers. Теперь он известен всему миру как – Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. Именно в этом клубе были разработаны первые 13 правил игры в гольф.