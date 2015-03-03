Столичное "Динамо" сравняло счет в серии с ярославским "Локомотивом"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Московское "Динамо" всухую переиграло в гостях "Локомотив" в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0.

Счет был открыт только в начале второго периода после точного броска Александра Осипова. До перерыва хоккеистам столичной команды удалось удвоить счет - голом отметился Владимир Брюквин.

Окончательный счет в матче за пять минут до конца игры установил Денис Кокарев - 3:0.

В результате "бело-голубые" сравнялись с "Локомотивом" в серии плей-офф - 2:2. Следующий матч пройдет в Москве 5 марта.