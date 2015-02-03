Московское "Динамо" в гостях разгромило казанский "Ак Барс"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде переиграло казанский "Ак Барс". Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Казанцы открыли счет уже на 8-й минуте - точным оказался бросок Оскара Меллера. Однако "бело-голубые" сравнялись на 17-ой минуте - заброшенной шайбой отметился Николай Жердев.

Во втором периоде хоккеисты "Динамо" повели - сначала Александр Будкин с передачи Егора Дугина вывел москвичей вперед, а затем Константин Глазачев затолкнул шайбу в ворота с близкого расстояния. Окончательный счет в матче установил Мартиньш Карсумс, отличившись на 55-й минуте.

Таким образом, "Динамо" одержало в чемпионате пятую победу подряд и вышло на третье место на Западе. В следующем матче "бело-голубые" сыграют в Финляндии с хельсинкским "Йокеритом".