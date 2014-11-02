Форма поиска по сайту

02 ноября 2014, 19:59

Спорт

Столичное "Динамо" проиграло финскому "Йокериту" в матче КХЛ

ТАСС/Зураб Джавахадзе

Московское "Динамо" проиграло в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финскому "Йокериту". Встреча, состоявшаяся в воскресенье на льду Малой спортивной арены "Лужники", завершилась поражением хозяев льда со счетом 1:3.

Голами в составе финской команды отметились Яни Рита, Нико Капанен и Юхаматти Аалтонен. В стане "бело-голубых" единственную шайбу забросил Андрей Миронов.

Отметим, что динамовцы значительно перебросали своего соперника (43 броска против 26), однако результата это не принесло. После этого поражения столичная команда остается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставание от идущего третьим "Йокерита" увеличилось до девяти очков.

Следующий матч "Динамо" проведет во вторник, москвичи на своей площадке примут уфимский "Салават Юлаев".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей Динамо КХЛ Йокерит

