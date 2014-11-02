Форма поиска по сайту

02 ноября 2014, 19:20

Хоккейный ЦСКА переиграл подмосковный "Атлант"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своей площадке переиграл подмосковный "Атлант". Встреча закончилась со счетом 3:1.

В первом периоде забитыми шайбами отличились игроки "красно-синих" Денис Денисов и Иван Телегин. Однако в середине встречи Сергей Шмелев сумел точным броском после передачи Артема Чернова сократил разницу в счете.

Окончательный счет установил Никита Зайцев, отправивший третью шайбу армейцев в ворота голкипера "Атланта" Атте Энгрена.

ЦСКА в следующем матче 4 ноября примет "Торпедо", которому 30 октября в Нижнем Новгороде уступил со счетом 0:3. "Атлант" 5 ноября во Владивостоке сыграет с местным "Адмиралом".

В турнирной таблице Западной конференции московский клуб остается на второй строчке, на счету армейцев 57 очков.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей ЦСКА Атлант

