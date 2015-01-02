Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

02 января 2015, 23:45

Российские хоккеисты обыграли американцев и вышли в полуфинал молодежного ЧМ

хоккей Россия США сборные

Фото: ТАСС/Елена Руско

Молодежная сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встреча в Монреале закончилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

Уже на третьей минуте матча наша команда вышла вперед - Иван Барбашев поборолся на пятачке и буквально затолкал шайбу в ворота. А спустя 13 минут счет удвоил Александр Шаров.

Однако во втором периоде американцам удалось отыграть одну шайбу - точным броском отметился Энтони Дианджело, мощно зарядивший в угол ворот Игоря Шестеркина. Однако после перерыва Сергей Толчинский вновь увеличил преимущество сборной России.

За десять минут до финального свистка "подогрел" интригу Зак Веренски, оказавшийся не прикрытым и свободно забросивший шайбу от синей линии. Однако американцам так и не удалось довести игру до овертайма.

Таким образом, молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира. Там наша команда сразится с победителем пары Швеция-Финляндия, игра между которыми завершится около двух часов ночи по московскому времени.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать