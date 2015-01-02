Российские хоккеисты обыграли американцев и вышли в полуфинал молодежного ЧМ

Фото: ТАСС/Елена Руско

Молодежная сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встреча в Монреале закончилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

Уже на третьей минуте матча наша команда вышла вперед - Иван Барбашев поборолся на пятачке и буквально затолкал шайбу в ворота. А спустя 13 минут счет удвоил Александр Шаров.

Однако во втором периоде американцам удалось отыграть одну шайбу - точным броском отметился Энтони Дианджело, мощно зарядивший в угол ворот Игоря Шестеркина. Однако после перерыва Сергей Толчинский вновь увеличил преимущество сборной России.

За десять минут до финального свистка "подогрел" интригу Зак Веренски, оказавшийся не прикрытым и свободно забросивший шайбу от синей линии. Однако американцам так и не удалось довести игру до овертайма.

Таким образом, молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира. Там наша команда сразится с победителем пары Швеция-Финляндия, игра между которыми завершится около двух часов ночи по московскому времени.