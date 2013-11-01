Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 23:18

Хоккеист Варламов сыграет в матче НХЛ с "Далласом"

Подруга хоккеиста Семена Варламова отказалась показать ушибы

Российский хоккеист Семен Варламов, выпущенный под залог судом США, выйдет на поле за команду "Колорадо" в матче с "Далласом", сообщил телеканалу "Москва 24" отец хоккеиста Александр Варламов. Клуб, в котором играет Варламов, уже предоставил хоккеисту чартерный самолет, чтобы он успел приехать в Даллас к началу игры.

Напомним, что Варламова арестовали в Денвере по обвинению в похищении и в нападении на модель Евгению Вавринюк. Ее адвокат заявил, что спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения толкнул девушку, а она затем ударилась о стену. Хоккеист сам явился в участок. На состоявшемся позже суде было принято решение отпустить Варламова под залог в пять тысяч долларов.

Подруга вратаря, между тем, отказалась показать американским журналистам ушибы, которые по ее словам, она получила от российского вратаря.

хоккей аресты Семен Варламов

