Команды в матче ЧР по хоккею с мячом забили 20 автоголов

Команды забили 20 автоголов в матче чемпионата России по хоккею с мячом, прошедшем в Архангельске, сообщает Lenta.ru.

Первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во втором команды начали поражать собственные ворота. "Водник" забил 11 автоголов, все из которых принадлежали одному и тому же игроку.

Странный результат матча объясняется тем, что команды не были заинтересованы в победе. Итогом стал счет 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.