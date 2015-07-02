Хоккеист Вячеслав Войнов приговорен к 90 дням тюрьмы

Фото: nhl.com

Защитник клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" Вячеслав Войнов признан виновным в домашнем насилии и приговорен к 90 дням тюремного заключения, сообщает Orange County Register.

Войнову назначен испытательный срок 3 года, в случае нарушения которого тюремный срок увеличится до 1 года.

Кроме того, россиянин заплатит штраф, а также посетит годичный курс консультаций, касающихся домашнего насилия и отработает 8 часов исправительных работ.

Стоит отметить, что по данным СМИ, Войнов пошел на сделку со следствием. Об этом было объявлено в ходе судебного заседания в Торрансе (штат Калифорния) в четверг.

Прокуратура также настаивала на депортации Войнова из США, однако этот вопрос решит иммиграционный суд.

Напомним, Войнов был арестован 20 октября 2014 года по подозрению в домашнем насилии. Это произошло после того, как в больницу в сопровождении россиянина обратилась его супруга с травмами.

По словам офицера полиции, выступавшего в суде, медики обнаружили над левым глазом супруги Войнова рваную рану, а также красные следы от пальцев на ее шее. Полицейский засвидетельствовал, что еще в больнице Варламова дала показания и заявила, что муж ударил ее кулаком в лицо.

Ссора между супругами завязалась на вечеринке после очередной победы "Королей". Там Войнов ударил Марту кулаком в лицо. После этого пара отправилась домой, где скандал перерос в драку.