18 февраля 2014, 18:32

Культура

В России стало модно носить бороду - эксперт

В последнее время в России среди молодых людей стало модно отращивать бороду и усы. Сейчас это популярно, например, у хипстеров, рассказал в эфире радио "Москва FM" сооснователь сообщества "Бородатых нет" Илья Глебов.

"В последние пару лет отращивать бороду – это тренд, и он все больше набирает обороты", - отметил Глебов.

Во многом моду определяют западные звезды. "Недавно в СМИ появилась новость: Джорджа Клуни обвиняют в том, что упали продажи средств для бритья, потому что он задал определенный тренд - носить бороду", - рассказал эксперт.

Но причины популярности бороды не только в моде, говорит Глебов. Некоторые молодые люди считают, что это красиво и придает им мужественности. А кто-то с помощью растительности на лице пытается скрыть свои недостатки.

хипстеры тренды борода

