"Укулелешная", "Добрый хипстер", DiG: кто продает музыку в Москве

"Укулелешная". Фото: uku-uku.ru

Уникальный магазин музыкальных инструментов "Укулелешная" оказался под угрозой закрытия. Причиной этого стала увеличенная вдвое арендная плата за помещение.

"Укулелешная" открылась в июле 2012 года на Покровке. Помимо собственно гавайских гитар укулеле там продаются и другие струнные инструменты, а также виниловые пластинки. Кроме того, в магазине есть маленькое кафе. Как пишут в своем блоге создатели "Укулелешной": "Музыка - многогранная штука, вот мы и решили, что музыкальный магазин не должен быть однобоким. Так что у нас не только можно разжиться прекрасными ... укулеле, - но и сразу же отметить такое событие чашкой ароматного кофе или стаканом бодрящего фруктового смузи".

M24.ru напоминает, какие еще независимые музыкальные магазины работают в Москве.

На Китай-городе уже почти три года существует небольшой магазин грампластинок DiG!. По своей атмосфере он напоминает независимые американские и европейские музыкальные магазины. Здесь можно найти нужные виниловые пластинки и оборудование для их прослушивания по доступным ценам. Вниманию покупателей предлагается около 3 тысяч пластинок. Помимо популярных вещей здесь широко представлены нетипичные жанры и интересная редкая музыка, в том числе, психоделия, соул, фанк, новая волна, краутрок и многое другое.

Магазин сотрудничает с несколькими интересными западными лейблами и артистами, а также распространяет релизы отечественных независимых музыкантов.

Помимо винила в магазине можно купить CD-диски и даже аудиокассеты. В книжном разделе представлены комиксы, фотоальбомы, журналы, фэнзины - контркультурной, музыкальной и околомузыкальной направленности и редкие книги на русском и английском языках.

На Китай-городе, в Хохловском переулке, находится еще один магазин, торгующий винилом, - "Добрый хипстер". Также как и DiG, его открыла группа меломанов-энтузиастов, правда, он пока еще не может похвастаться схожим по объему ассортиментом. Магазин предлагает выбор как новых, так и поддержанных пластинок по невысоким ценам. Например, Эми Уайнхаус и Лана Дель Рей стоят здесь порядка 1200 рублей.

Критики упрекают основателей "Доброго хипстера" за слишком уж банальное для сегодняшней Москвы название, мол, можно было бы поработать над ним серьезней. Зато оно четко очерчивает целевую аудиторию магазина.

Самой же большой коллекцией грампластинок в Москве обладает магазин "Звуковой барьер" на Ленинском проспекте - здесь их более 100 тысяч. Диски 50-х — 90-х годов представлены во всех жанрах и направлениях. Кроме того, магазин торгует музыкой на более современных носителях, а также тематической литературой.

История "Звукового барьера" началась в 1989 году, тогда он располагался в помещении ДК МЭИ. Затем он несколько раз менял адреса, пока в 2004 году не оказался на своем нынешнем месте. Здесь никогда не делался акцент на каком-то определенном стиле музыки, но всегда отдавалось предпочтению винилу, даже в девяностые годы, когда интерес к нему у меломанов почти угас.

А в Кутузовском проезде рядом с "Бородинской панорамой" действует "неправильный магазин правильной музыки" "Дом культуры". Он открылся в 2007 году и сначала продавал в основном альбомы российских независимых музыкантов, а затем здесь появились книжная секция и кафе-бар. В магазине регулярно проводятся творческие вечера исполнителей, чьи диски стоят здесь же на полках. В разное время в "Доме культуры" выступали Леонид Федоров, Олег Гаркуша, Александр Лаэртский, Вадим Степанцов, Псой Короленко, Умка, Черный Лукич и многие другие.

"Существовавший когда-то в ранге контркультуры отечественный рок-андеграунд в новых условиях берет на себя новую функцию: сохранять и продолжать культурную традицию в бушующем океане духовного хаоса и растущей энтропии", - заявляют создатели магазина в своем манифесте.

Наверное, каждый независимый музыкальный магазин видит свою миссию в чем-то подобном. Поэтому очень хочется, чтобы "Укулелешная", о которой шла речь в начале, справилась с трудностями и продолжила радовать своих гостей хорошей музыкой и кофе. Такие места делают Москву уютней.

Григорий Медведев