Что он с собой сделал: Богдану Титомиру – 50

Богдан Титомир – персонаж скорее мистический, чем реальный. Он давно уже перестал быть только артистом, превратившись в своеобразный символ девяностых, но не затерялся с их окончанием, в отличие от многих товарищей по тогдашнему музыкальному цеху. Вся карьера Титомира – это череда легенд о нем, которые он сам же и создает, усиленно культивирует, ни в коем разе не препятствуя домыслам. Напротив – он исповедует принцип "ты есть, пока о тебе говорят". 16 марта ему исполняется 50 лет – пришло время в очередной раз переворошить колоду этих легенд и вспомнить самые яркие из них.

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Отец русского рэпа

"Богдан Титомир придумал русский хип-хоп" – в принципе, это утверждение не лишено осмысленности. Именно Богдан первым на отечественной сцене понял, что хип-хоп – это несколько больше, чем просто модный музыкальный стиль. Уйдя из невероятно популярного дуэта "Кар-Мэн" (в Титомира и его соратника Сергея Лемоха была влюблена добрая половина шестиклассниц начала 90-х), который исполнял мелодичный дэнс-поп, не лишенный приближенности к западноевропейскому дискотечному звучанию, он создает собственный коллектив "Высокая энергия". При этом Титомир сразу декларирует: это не просто новая группа, а новое музыкальное движение, больше того – новый стиль жизни. Идеология такого стиля довольно проста – если разделяешь новомодное увлечение, ты крутой, а все остальные – лохи, ничего не смыслящие в модной музыке. "Делай, как я", – сказал Титомир, и тысячи подростков вняли призыву. Самой модной стрижкой тогда стали выбритый затылок и виски "под Титомира", а кожаная куртка и обязательный бумбокс на батарейках стали неизменными аксессуарами юных модников.

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Видео: YouTUBE/Kiyanovsky68

"Пипл хавает"

Без этой фразы, ставшей не просто главным афоризмом Титомира, но и девизом всего российского шоу-бизнеса, бессмысленного и беспощадного, не обходится ни один разговор о массовой культуре девяностых. На мировоззрение нашего героя наложило мощный отпечаток сотрудничество с всесильным медиаменеджером Сергеем Лисовским. Сила в руководстве массами, как завещал Ленин. Если за тобой, ритмично подскакивая, движется целое поколение считающих себя крутыми пацанов и девчонок – значит, ты прав. Безоговорочно. Безусловно.

Красивая жизнь

Легенд о том, как роскошно отдыхает Богдан Титомир, было не счесть. Вырастали они, конечно, из эпатажных поступков самого музыканта. Например, однажды он приехал во двор собственной школы на джипе и стихийно организовал автограф-сессию, раздаривая направо и налево свои диски, а младшим школьникам – картриджи для игровых приставок. Естественно, через пару дней по стране пошел гулять слух о том, что Титомир приехал в свой родной город, колесил по улицам на машине и разбрасывал из окна долларовые купюры. Сам Богдан эти слухи, естественно, не опровергал.

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Видео: YouTUBE/nbkagzw13

Тонкое чутье

Несмотря на кажущуюся легкомысленность, Титомир всегда очень четко понимал необходимость соответствия западному опыту: быть отцом-основателем русского хип-хопа – звание, конечно же, почетное, но с приходом интернета и стремительным развитием технологий меняется и музыка. В начале 2000-х Титомир отправляется в США и всерьез изучает американский клубный бизнес: как устроены заокеанские тусовки, как взаимодействуют между собой музыканты. Накопленный опыт трансформировал в собственную деятельность. Именно Титомир стоял у истоков создания "Газгольдера" – сперва клуба, в котором собирались молодые рэп-исполнители, а потом и продюсерского центра. Именно к Титомиру принес свои демо-записи ростовский самородок Василий Вакуленко, позже взявший псевдонимы Баста и Ноггано и вставший у руля обновленного "Газгольдера". Главный принцип хип-хопа – быть в тусовке – Титомир поддерживает исправно, с удовольствием сотрудничая с коллегами нового поколения вроде Тимати и Джигана.

Заложник образа

Это не так. Титомир остается популярен – уже не как сольный исполнитель или продюсер, а как арт-персона. Не снимая любимой маски "крутого мэна", он умудряется превращать в шоу любое пространство, в которое попадает. Своим сегодняшним героем он называет Че Гевару, демонстративно ведет здоровый образ жизни и вообще источает гармонию. Не чурается и смелых экспериментов: например, для виртуального проекта "Гражданин рэпер" исполнил стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия". Говорят, выбрал сам.

К полувековому юбилею Богдан подошел более чем уверенно. И совершенно неважно, когда вы последний раз слышали его новую песню – в конце концов, его главный проект называется "Богдан Титомир", и это имя знают не только те, кто пережил девяностые, говорит о многом. Весьма неплохое достижение.

Павел Сурков